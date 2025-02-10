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Пресечена деятельность наркогруппировки: изъято почти 20 килограммов наркотиков

Сотрудники ГУВД Чуйской области и ГКНБ провели совместную операцию по пресечению деятельности преступной группы, занимавшейся незаконными изготовлением и сбытом наркотиков в особо крупных размерах. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУВД.

По ее данным, 8 февраля в ОВД Жайылского района поступила информация о перевозке крупной партии наркотиков из южных регионов Кыргызстана. Возбудили уголовное дело по статье 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

9 февраля на стационарном посту «Толкун-1» в селе Сосновка Жайылского района правоохранители остановили автомобиль «Тойота Эстима» под управлением гражданки Б.Ж. При досмотре обнаружили и изъяли наркотические вещества: гашиш весом 1 килограмм 490 граммов и 4 пакета марихуаны общим весом 18 килограммов 135 граммов. Общий вес изъятых наркотиков составил 19,6 килограмма.

В ходе следствия установлены личности причастных к преступлению. Ими оказались граждане М.Э., 1980 года рождения, К.С., 1990 года рождения, и Б.Ж., 1986 года рождения. Все трое задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

По данному факту назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319396/
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