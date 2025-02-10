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Происшествия

У подозреваемого в краже дорогого велосипеда в гараже нашли еще три скутера

Оперативники задержали 36-летнего мужчину по подозрению в серии краж. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь УВД Ленинского района Назира Алакунова.

По ее данным, 29 января примерно в 19.35 на улице Акиева неизвестный мужчина украл электровелосипед стоимостью 95 тысяч сомов. Момент кражи попал на камеру наблюдения.

Возбуждено дело по статье «Кража» УК КР. 

Оперативники вышли на след подозреваемого. Им оказался 36-летний А.Н., в гараже у которого нашли еще три украденных скутера и аккумулятор.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде наблюдения при помощи электронного браслета.

Милиция просит возможных пострадавших от рук злоумышленника позвонить по номерам: 0707252522 или 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319379/
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