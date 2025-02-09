В США по подозрению в нарушении законов об иммиграции задержаны кыргызстанцы. Офис расследований департамента национальной безопасности США (HSI) сообщил, что в Пуэрто-Рико задержаны 100 иностранцев, среди которых есть граждане Кыргызстана. Всем грозит депортация.

Фото CNN. В США по подозрению в нарушении законов об иммиграции задержаны кыргызстанцы

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CNN сообщает, что задержаны граждане Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, а также Гватемалы, Эквадора, Гаити, Мексики, Китая, Доминиканы, Доминиканской Республики, Бразилии, Британских Виргинских островов, Израиля, Италии и Японии.

Напомним, сразу после инаугурации президента Дональда Трампа администрация США приняла решение приостановить въезд мигрантов из Мексики, отключив приложение CBP One. Этот сервис, запущенный в 2023 году при администрации Джо Байдена, позволял мигрантам записываться на прием для въезда в США через официальные пункты пропуска.

В HSI проинформировали о том, что задержанные проходят обработку в центрах ICE, ERO (Бюро содержания под стражей и депортации) и CBP (таможенно-пограничная служба) в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.