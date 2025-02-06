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Происшествия

В Джалал-Абаде задержан мошенник, обещавший «решить вопросы» с ГКНБ

Сотрудники спецслужб задержали жителя Джалал-Абада Искандера Хамракулова по подозрению в мошенничестве.

По данным пресс-центра ведомства, он вводил граждан в заблуждение, заявляя о своих якобы тесных связях с руководством регионального управления ГКНБ по Джалал-Абадской области, и предлагал посреднические услуги в решении вопросов уголовного преследования со стороны правоохранительных и судебных органов.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

Так, в октябре прошлого года джалал-абадские чекисты задержали Д.Н.Д. по обвинению в незаконном выводе земельных участков из муниципальной собственности мэрии Кара-Куля. Воспользовавшись ситуацией, Искандер Хамракулов, ссылаясь на «свои связи», получил от родственников обвиняемого $15 тысяч за изменение меры пресечения и прекращение уголовного преследования. Однако деньги он присвоил, а Д.Н.Д. возместил причиненный ущерб, после чего его дело направили в суд.

«В ноябре 2024-го Искандер Хамракулов предложил родственникам осужденного к четырем годам лишения свободы А.Я.И. услуги посредничества в изменении назначенного судом наказания за денежное вознаграждение. В результате он, убедив родственников А.Я.И. в своих возможностях и якобы наличии связей с руководством ГУ ГКНБ по Джалал-Абадской области, завладел денежными средствами на сумму 1 миллион 287 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

На данный момент подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ГУ ГКНБ призывает пострадавших от его действий обращаться по телефонам доверия: 0372254961 и WhatsApp — 0995012210.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319172/
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