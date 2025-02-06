18:33
USD 87.45
EUR 90.64
RUB 0.90
Происшествия

В Бишкеке задержали иностранку, разыскиваемую Интерполом

В Бишкеке задержана иностранная гражданка А.Г.М., 1969 года рождения, находившаяся в международном розыске по линии Интерпола.

Как сообщили в МВД, задержанная разыскивалась Национальным центральным бюро Интерпола Варшавы по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. По имеющимся данным, она возглавляла преступную группу, занимавшуюся грабежами, вымогательством, незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, фальшивомонетничеством, торговлей оружием, мошенничеством и подделкой документов.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

Установлено, что злоумышленники ввели в незаконный оборот не менее 18 килограммов амфетамина, свыше 16 тысяч 500 таблеток экстази, более 6 килограммов марихуаны, а также поддельные банкноты номиналом 100 злотых на сумму не менее 6 миллионов злотых. Кроме того, преступная группа организовала мошенническую банковскую схему, в результате которой получен кредит на 8 тысяч злотых.

Сотрудники МВД доставили А.Г.М. в следственную службу УВД Ленинского района Бишкека для принятия мер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319168/
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержан казахстанец, которого разыскивал Интерпол
В Бишкеке задержали находящегося в розыске по линии Интерпола иностранца
Эл аралык издөөдө жүргөн өзбекстандык жаран кармалды
Спецслужбы Кыргызстана задержали узбекистанца, разыскиваемого Интерполом
В Кыргызстане задержали иностранца, которого три года искал Интерпол
Разыскиваемый Интерполом Монголии наркодилер задержан в Бишкеке
Из Польши в Кыргызстан экстрадировали обвиняемого в разбойном нападении
Задержан иностранец, находящийся в международном розыске
Интерпол задержал в Турции бывшего высокопоставленного чиновника из Кыргызстана
Сбежавшего из Центра наркологии казахстанца задержали
Популярные новости
Мужчина, домогавшийся девушки в&nbsp;автобусе, оказал сопротивление при задержании Мужчина, домогавшийся девушки в автобусе, оказал сопротивление при задержании
Задержание мужчины спецназом в&nbsp;Сокулуке. Он&nbsp;и&nbsp;еще трое украли сейф с&nbsp;ценностями Задержание мужчины спецназом в Сокулуке. Он и еще трое украли сейф с ценностями
Задержание мужчины спецназом в&nbsp;Сокулуке. Шокирующие подробности от&nbsp;милиции Задержание мужчины спецназом в Сокулуке. Шокирующие подробности от милиции
В&nbsp;селе Джаны-Джер мужчина из&nbsp;ревности зарезал свою жену В селе Джаны-Джер мужчина из ревности зарезал свою жену
Бизнес
Новый этап развития: ОАО &laquo;Коммерческий банк Кыргызстан&raquo; переименовано в&nbsp;Mbank Новый этап развития: ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» переименовано в Mbank
Рабочий лайфхак: рассказываем, как пользоваться мобильной связью&nbsp;О! бесплатно Рабочий лайфхак: рассказываем, как пользоваться мобильной связью О! бесплатно
Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от&nbsp;O!Bank? Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от O!Bank?
Один билет&nbsp;&mdash; и&nbsp;весь мир у&nbsp;ваших ног! Как выиграть 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ на&nbsp;кругосветку Один билет — и весь мир у ваших ног! Как выиграть 10 МИЛЛИОНОВ на кругосветку
6 февраля, четверг
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 6 февраля. Что показывают датчики Загрязнение воздуха в Бишкеке на 6 февраля. Что показыв...
18:15
В Бишкеке задержали иностранку, разыскиваемую Интерполом
17:59
Новый этап развития: ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» переименовано в Mbank
17:36
ГКНБ задержал пользователя Facebook за призыв к массовым беспорядкам
16:46
Депутаты требуют поднять уровень образования в кыргызскоязычных школах