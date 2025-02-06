В Бишкеке задержали иностранку, разыскиваемую Интерполом

В Бишкеке задержана иностранная гражданка А.Г.М., 1969 года рождения, находившаяся в международном розыске по линии Интерпола.

Как сообщили в МВД, задержанная разыскивалась Национальным центральным бюро Интерпола Варшавы по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. По имеющимся данным, она возглавляла преступную группу, занимавшуюся грабежами, вымогательством, незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, фальшивомонетничеством, торговлей оружием, мошенничеством и подделкой документов.

Фото пресс-службы МВД

Установлено, что злоумышленники ввели в незаконный оборот не менее 18 килограммов амфетамина, свыше 16 тысяч 500 таблеток экстази, более 6 килограммов марихуаны, а также поддельные банкноты номиналом 100 злотых на сумму не менее 6 миллионов злотых. Кроме того, преступная группа организовала мошенническую банковскую схему, в результате которой получен кредит на 8 тысяч злотых.

Сотрудники МВД доставили А.Г.М. в следственную службу УВД Ленинского района Бишкека для принятия мер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.