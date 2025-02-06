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Происшествия

В Бишкеке парень напал на мужчину и, угрожая ножом, отобрал сотовые телефоны

Сотрудники столичной милиции задержали молодого человека, подозреваемого в совершении дерзкого разбойного нападения, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Инцидент произошел 13 января 2025 года около 22.30 на улице Фучика. Пострадавший обратился в УВД Ленинского района с заявлением о том, что неизвестный, угрожая ножом и применив силу, отобрал у него два мобильных телефона iPhone 13 и Redmi Note 11. Общая сумма ущерба оценивается примерно в 70 тысяч сомов.

По факту Следственная служба УВД Ленинского района возбудила уголовное дело по статье 207 «Разбой» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам милиции удалось установить и задержать подозреваемого 2004 года рождения. Он доставлен в следственную службу УВД Ленинского района и в порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД.

По предварительным данным, задержанный может быть причастен и к другим преступлениям. В настоящее время правоохранительные органы проводят все необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств дела и выявления возможных соучастников преступления.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319146/
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