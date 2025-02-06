В США мужчину посадили за то, что он 36 лет выдавал себя за своего знакомого

Американца посадили за то, что он 36 лет выдавал себя за своего знакомого по имени Уильям Вудс. Удивительную историю опубликовала газета Los Angeles Times.

Фото Los Angeles Times. Уильям Вудс провел годы за решеткой или в психиатрической больнице, обвиняемый в краже собственной личности

Настоящий Уильям Вудс попал в тюрьму и психиатрическую больницу, пытаясь доказать, что он — это он. В 2019 году мужчина по имени Уильям Вудс пришел в банк в Лос-Анджелесе и заявил, что кто-то брал кредиты на его имя и накопил большой долг. Он хотел узнать номера своих счетов и закрыть их. Сотрудник банка попросил его удостоверение личности и номер социального страхования. Все личные данные сошлись. Но когда он стал задавать Уильяму Вудсу проверочные вопросы, тот не смог на них ответить.

Сотрудник банка позвонил по номеру, привязанному к счетам. Голос в трубке ответил, что это он — мистер Вудс и что ни у кого в Калифорнии не может быть доступа к его счетам. Голос в трубке правильно ответил на контрольные вопросы. Банк вызвал полицейских. Те поговорили по телефону с человеком, называвшим себя владельцем счетов, и попросили его отправить по факсу копии его документов. Он все прислал. В итоге Уильяма Вудса задержали по подозрению в краже личных данных и попытке получить доступ к чужим счетам.

Окружной прокурор предъявил ему обвинение, назвав его Мэтью Кирансом. В суде Уильям Вудс настаивал, что он не Киранс, а еще иногда говорил бессмыслицу. Судья постановил отправить его в психиатрическую больницу. Это было в феврале 2020 года, но из-за нехватки мест и пандемии коронавируса Вудс был госпитализирован восемь месяцев спустя. В марте 2021 года его приговорили к двум годам тюрьмы, но зачли уже отбытый срок — 428 дней ареста в тюрьме и 147 дней в психиатрической больнице — и отпустили.

Ему запретили использовать имя Уильям Вудс. Он признал вину и согласился со всеми условиями, чтобы поскорее выйти на свободу. При этом даже при вынесении приговора он продолжил говорить, что его фамилия Вудс. Когда секретарь обратил на это внимание судьи, ответ был таким: «Потому что он сумасшедший» (эти слова остались в стенограмме судебного заседания).

Бывший коллега использовал личность другого человека 36 лет. Эта афера началась в 1988 году в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Уильям Вудс работал в киоске по продаже хот-догов, и у него появился новый коллега — Мэтью Кейранс. Они особенно не общались, пока однажды Вудс не обнаружил, что у него пропал кошелек. Он заподозрил, что его взял Кейранс. Когда тот вернул кошелек, Вудс проверил документы, и они были на месте. Он быстро забыл про этот случай.

Кейранс после 1988 года больше не использовал свое настоящее имя, дату рождения и номер социального страхования. В 1990 году он получил удостоверение личности на имя Уильяма Вудса. В 1994 году женился как Вудс и дал эту фамилию своему сыну. Он платил налоги как Вудс, покупал страховки как Вудс, оформлял водительские права как Вудс и брал кредиты (на $200 тысяч) как Вудс. Он жил в штате Висконсин и удаленно работал системным администратором в клинике Университета Айовы, тоже как Вудс.

Кейранс выглядел респектабельным представителем среднего класса, в то время как Вудс перебивался случайными заработками, время от времени жил на улице и говорил вещи, казавшиеся странными, — например, что он пытался предупредить ФБР о терактах 11 сентября 2001 года. Очевидно, у полицейских, судей и банковских клерков Кейранс вызывал больше доверия. Тем более что у него на руках были все нужные документы.

Уильяму Вудсу удалось вернуть свою личность благодаря тесту ДНК.