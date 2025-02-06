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Происшествия

Студию отечественного певца обокрали более чем на 500 тысяч сомов

Сотрудниками УВД Ленинского района Бишкека задержан подозреваемый в краже музыкального оборудования из студии, расположенной по улице Омуракунова. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ленинского района.

Заявление о краже поступило в милицию 20 января. По словам заявителя, неизвестный, взломав окно, проник в музыкальную студию и похитил две музыкальные колонки, микрофон, три комуза и музыкальный синтезатор. Общая сумма ущерба составила 523 тысячи сомов.

По факту возбудили уголовное дело по статье 205 (кража) УК КР.

В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый 1991 года рождения. Он  помещен в ИВС ГУВД города Бишкека.

Как сообщили в пресс-службе, в ходе следственных действий подозреваемый добровольно выдал похищенные музыкальные колонки и синтезатор, которые изъяты в качестве вещественных доказательств.

Источник в правоохранительных органах сообщил 24.kg, что студия принадлежит певцу Тотомидину Нурматовичу Жолдошову.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319092/
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