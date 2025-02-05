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Суд Набережных Челнов приговорил кыргызстанца к сроку за поножовщину в хостеле

Суд Набережных Челнов приговорил кыргызстанца к сроку за поножовщину в хостеле. Об этом сообщается в Telegram-канале «Челны онлайн».

По данным пресс-службы городского суда, события произошли в хостеле еще 1 июля 2023 года. Гражданин КР шел по коридору, держа в руках кухонный нож. Затем он столкнулся с другим мужчиной, также проживающим в хостеле. Между ними возникла словесная перепалка, в ходе которой кыргызстанец ударил ножом.

Подсудимый озвучил свою версию инцидента. Перед входом в хостел между ним и соседом произошел конфликт, завязалась драка. Обвиняемый рассказал, что это его ударили ножом, после он побежал в помещение.

«Ударил его по рукам, чтобы освободиться от захвата. Убивать никого не хотел, угроз убийством никому не высказывал», — сказал он.

Суд признал гражданина КР виновным по статьям 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» УК РФ. Ему назначено наказание в виде двух лет в колонии общего режима.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318970/
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