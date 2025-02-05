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Происшествия

В Ноокате должностные лица присвоили деньги, предназначенные на ремонт школы

В Ноокатском районе Ошской области должностные лица присвоили деньги, предназначенные на ремонт школы. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Установлено, что, несмотря на фактическое невыполнение работ по замене системы отопления, ремонту и строительству дополнительного помещения средней школы «Борбаш», расположенной в Кок-Жарском айыл окмоту, подделаны акты приема и произведены необоснованные платежи. В результате государству причинен ущерб в 1 миллион 145 тысяч 600 сомов.

По факту прокуратура Ошской области возбудила уголовное дело по статьям 337 «Злоупотребление должностным положением», 210 «Присвоение или растрата вверенного имущества» и 346 «Служебный подлог» УК КР. Проведение следственных действий поручено СС УВД Ошской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318962/
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