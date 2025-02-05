Вербовали новых адептов. В Бишкеке задержаны приверженцы «Хизб ут-Тахрира»

В Бишкеке правоохранители нейтрализовали ячейку запрещенной в Кыргызстане религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир», сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.









Служба по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Бишкека задержала приверженцев запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир», которые распространяли литературу в столичных мечетях, вели пропаганду и вербовали новых адептов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР.

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Задержанными оказались 36-летний К.К. и 35-летний А.Н., которых водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Во время обысков в домах задержанных обнаружены и изъяты литература экстремистского характера, листовки, мобильные телефоны и внешние носители информации.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению других лиц, причастных к данной запрещенной организации.