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Происшествия

Со склада бишкекчанина украли кафель почти на 1,5 миллиона сомов

Оперативники УВД Ленинского района провели задержание четырех мужчин, подозреваемых в совершении кражи в одном из столичных складов, сообщили в пресс-службе управления.

16 января неизвестные проникли в склад, расположенный на улице Льва Толстого, где украли кафель на общую сумму 1 миллион 443 тысячи 700 сомов.

Возбуждено дело по статье «Кража» УК КР.

Оперативники установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались 39-летний А.Н., 25-летний А.Ж., 24-летний А.С. и 19-летний С.А., которых водворили в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318954/
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