В Бишкеке милиционеры искали карманников, а нашли закладчика

В Бишкеке правоохранители задержали парня, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

«В ходе мероприятий, проводимых в рамках плана «Нет карманным кражам», работники УВД Ленинского района по улице Фрунзе заметили неизвестного гражданина, который вел себя подозрительно. Наши сотрудники задержали его и при досмотре обнаружили 19 брикетов синтетического наркотика общим весом 130,34 грамма», — говорится в сообщении.

Задержанным оказался 22-летний К.К., которого водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Правоохранители возбудили дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. Следствие продолжается.