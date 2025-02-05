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Происшествия

В Бишкеке милиционеры искали карманников, а нашли закладчика

В Бишкеке правоохранители задержали парня, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы. 

«В ходе мероприятий, проводимых в рамках плана «Нет карманным кражам», работники УВД Ленинского района по улице Фрунзе заметили неизвестного гражданина, который вел себя подозрительно. Наши сотрудники задержали его и при досмотре обнаружили 19 брикетов синтетического наркотика общим весом 130,34 грамма», — говорится в сообщении.

Задержанным оказался 22-летний К.К., которого водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Правоохранители возбудили дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318946/
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