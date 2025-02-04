В селе Жаны-Жер мужчина из ревности зарезал свою жену

В селе Жаны-Жер Сокулукского района 40-летний мужчина убил свою жену. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Накануне, 3 февраля примерно в 15.52 в милицию поступило сообщение о семейном скандале. На место сразу же выехали правоохранители, которые выписали супругам Д.Н. и Д.З. охранный ордер.

Сегодня, 4 февраля, примерно в 9.36 в ОВД Сокулукского района поступило сообщение об обнаружении тела Д.З. с признаками насильственной смерти. Возбуждено дело по статье «Убийство» УК КР. Установлено, что примерно в 8.00 между супругами произошел конфликт из-за ревности, 40-летний Д.Н. несколько раз ударил ножом свою жену. От полученных травм она скончалась на месте.

Правоохранители задержали мужчину и водворили в ИВС. Назначены все необходимые экспертизы. Следствие продолжается.

Источник в правоохранительных органах рассказал 24.kg, что мужчина нанес восемь ножевых ранений по всему телу. Без матери остались четверо детей.