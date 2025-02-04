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Происшествия

В Иссык-Атинском районе у мужчины изъяли 12 брикетов гашиша

В Иссык-Атинском районе Чуйской области сотрудники СБНОН задержали 35-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе МВД КР. 

23 января примерно в 20.50 в одном из сел Иссык-Атинского района наркоборцы провели спецоперацию по задержанию подозреваемого в сбыте наркотиков. В доме у 35-летнего А.А. обнаружены и изъяты 12 брикетов гашиша, вес которых составил 286 граммов. Обыск проводился при участии кинологической собаки СБНОН. 

Правоохранители возбудили дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. Мужчину водворили в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318925/
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