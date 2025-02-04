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Иссык-кульский чиновник задержан за вымогательство у жительницы села Бостери

Спецслужбы задержали М.К., руководителя иссык-кульского областного департамента градостроительства и архитектуры Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при КМ КР. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР. 

«Получены данные о фактах злоупотребления должностным положением начальником Иссык-Кульского департамента градостроительства и архитектуры. Далее установлено, что М.К. в рамках проверки генерального плана земельных участков, расположенных в селе Бостери, используя свое служебное положение, принудил местную жительницу передать ему взятку», — говорится в сообщении.

По факту возбуждено дело по статье «Вымогательство взятки» УК КР, и 3 февраля при возврате ранее полученной взятки с поличным пойман М.К., который по результатам следственных действий водворен в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318889/
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