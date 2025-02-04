Визжали и плакали при задержании. В Оше группировка жестоко избила мужчину

В Оше спецслужбы задержали подозреваемых в жестоком избиении мужчины с применением острого предмета. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР.

9 января члены молодежной группировки «Нейтрал» напали на мужчину, избили его, проткнули ногу и сломали челюсть. Пострадавшего госпитализировали. Тогда возбудили уголовное дело, и спецслужбы задержали 24-летнего Т.Т.Н. и 23-летнего И.Э.И., основных зачинщиков избиения мужчины. Их водворили в СИЗО.

Чекисты устанавливают местонахождение других участников жестокого избиения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

Спецслужбы проводят профилактические беседы с членами молодежных группировок Оша, в рамках которых задержали троих парней. С ними тоже провели беседу и отпустили. На кадрах от ГКНБ видно, как спецназ задерживает этих парней, последние визжат, плачут и обещают больше так не делать.

ГКНБ настоятельно призывает молодежь, в том числе спортсменов, воздержаться от участия в противоправной деятельности различного рода группировок и избегать привлечения к ответственности по законам Кыргызской Республики.