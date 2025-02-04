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Происшествия

В Бишкеке после падения со строящегося здания скончался 53-летний мужчина

В Бишкеке на одной из строек скончался 53-летний мужчина. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

Инцидент произошел 1 февраля на одной из строительных площадок. Мужчина упал со строящегося здания и скончался на месте от полученных травм. На место происшествия сразу же прибыли правоохранители, которые установили личность погибшего. Им оказался 53-летний М.Т., который работал на этом стройобъекте.

Факт зарегистрирован в журнале учета информации УВД Октябрьского района. Начата доследственная проверка. Назначены необходимые экспертизы для установления причины смерти строителя.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318868/
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