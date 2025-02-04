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Происшествия

Мужчина продавал оружие в Бишкеке и Чуйской области. Его задержали

В Джалал-Абадской области задержан подозреваемый в незаконной продаже огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным правоохранителей, им поступила информация о том, что в Бишкеке и Чуйской области неизвестный занимается продажей оружия и боеприпасов к нему. 

В ГУВД Чуйской области возбудили дело по статье «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили, что неизвестные лица в Чуйской области на территорию Джалал-Абадской области незаконно реализовали огнестрельное оружие и боеприпасы.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний житель села Казарман Джалал-Абадской области. 

При обыске в доме у подозреваемого обнаружены и изъяты незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. 3 февраля его водворили в ИВС.

Следствие продолжается. Назначены необходимые экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318827/
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