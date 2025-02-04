На видео попало, как двое парней грабят магазин. Подозреваемых задержали

Оперативники задержали двоих парней, подозреваемых в совершении грабежа магазина в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.





По ее данным, 29 января примерно в 4.00 в один из магазинов на улице Асаналиева вошли двое парней в медицинских масках. Набрав товар, они начали угрожать продавщице предметом, похожим на оружие, и требовали деньги. В итоге парни забрали из кассы 10 тысяч сомов и товар на 30 тысяч.

Возбуждено дело по статье «Разбой» УК КР.

Оперативники УВД Ленинского района задержали подозреваемых. Ими оказались 25-летний Д.Р. и 21-летний О.Н., которых водворили в ИВС ГУВД столицы.