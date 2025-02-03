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Происшествия

Дорожная милиция оштрафовала более 1 тысячи 800 пешеходов за нарушения ПДД

С 27 января по 1 февраля Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) провело по всей стране масштабный рейд под названием «Пешеход». В ходе мероприятия было выявлено более 19 тысяч нарушений Правил дорожного движения.

Среди них:
• 1 тысяча 842 пешехода оштрафованы на 1 тысячу сомов за переход дороги в неположенных местах;
• 4 тысячи 920 водителей оштрафованы на 3 тысячи сомов за непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах.

По данным дорожной милиции, в 2024 году 38 процентов зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий были связаны с наездами на пешеходов. В связи с этим ведомство усиливает контроль и проводит рейдовые мероприятия, направленные на повышение безопасности пешеходов и предотвращение подобных инцидентов.

ГУОБДД напоминает пешеходам о необходимости переходить дорогу только в установленных местах, а водителям — соблюдать правила и предоставлять преимущество пешеходам на переходах.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318800/
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