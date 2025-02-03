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Происшествия

В Майлуу-Суу оперативники избили местных жителей. Возбуждены уголовные дела

В городе Майлуу-Суу на оперативных сотрудников местного ГОВД возбуждены уголовные дела по факту избиения граждан. Об этом корреспонденту 24.kg сообщил прокурор города Эрнест Асакеев.

21 января в прокуратуру поступила информация о том, что в ночь на 20 января на улице Ленина города Майлуу-Суу оперативники местного ГОВД избили несколько граждан. Прокурор города Эрнест Асакеев вместе со своими сотрудниками посетил пострадавших в больнице, где последние написали заявления о принятии мер в отношении милиционеров. Их зарегистрировали в едином реестре преступлений.

«В ходе доследственной проверки установлено, что в действиях оперативных работников Майлуу-Сууйского ГОВД К.Н. и М.А., а также неустановленных лиц усматривается состав преступлений, предусмотренных статьями «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Превышение власти с применением физического насилия или угрозой его применения» УК КР», — добавил Асакеев.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело. На данный момент проводится расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318798/
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