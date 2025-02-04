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Подозреваемого в создании финансовой пирамиды экстрадировали в Казахстан

Гражданин Казахстана экстрадирован из Кыргызстана для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамидой в составе транснациональной организованной группы. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РК.

По данным ведомства, участники этой группы в период с 2017 по 2020 год организовали на территории Казахстана финансовую пирамиду QI-Trade и незаконно присвоили денежные средства свыше 4,7 тысячи вкладчиков на общую сумму около 15 миллиардов тенге.

Часть участников преступной группы уже осуждена к различным видам наказания, а фигурант после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

Будучи в розыске, подозреваемый совершил убийство на территории Кыргызстана, за что был осужден кыргызским судом.

По запросу Генеральной прокуратуры РК он выдан на время и после привлечения к уголовной ответственности и осуждения за создание и руководство финансовой пирамидой будет возвращен в Кыргызстан. То есть его будет ожидать наказание за преступление, совершенное на территории Казахстана, после отбытия наказания на территории соседнего государства.

За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318792/
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