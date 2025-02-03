В Таласе браконьеров задержали за дачу взятки милиционерам

В Айтматовском районе Таласской области правоохранители задержали двух браконьеров, которые дали взятку милиционеру. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе областного УВД.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

По ее данным, 31 января в горной местности сотрудники Айтматовского ОВД выявили двух браконьеров с ружьями, которые охотились на дичь. 38-летние Ш.А. и Б.М. доставлены в ОВД для дальнейших разбирательств. Один из задержанных Б.М. дал 10 тысяч сомов в качестве взятки, чтобы следователь не возбуждал дело. Ему предъявлено обвинение по статье «Дача взятки» УК КР. 1 февраля Айтматовский районный суд отпустил мужчину под домашний арест. Следствие продолжается.