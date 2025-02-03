В селе Беловодском мужчина ударил в живот ножом приятеля после пьяной ссоры

В селе Беловодском задержан мужчина, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 2 февраля в ОВД Московского района из местной больницы сообщили, что к ним поступил 48-летний Ш.А. с ножевым ранением в живот. Правоохранители возбудили дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

Оперативники установили личность и задержали подозреваемого — 47-летнего Ф.Н., которого водворили в ИВС. Оказалось, что в тот день мужчины распивали спиртное в доме одного из них, расположенном на улице Победы села Беловодского. В пьяной ссоре Ф.Н. ударил ножом приятеля.

В ГУВД Чуйской области отметили, что следствие продолжается.