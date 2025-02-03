Трое парней избили бишкекчанина и отобрали у него деньги

В Бишкеке правоохранители задержали троих парней по подозрению в совершении грабежа. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

По ее данным, 14 января в милицию обратился бишкекчанин, который просил принять меры в отношении троих неизвестных парней. По его словам, в этот же день примерно в 4.00 возле одной из точек быстрого питания на проспекте Дэн Сяопина трое парней напали на него, избили и отобрали 3 тысячи сомов.

Правоохранители возбудили дело по статье «Грабеж» УК КР.

Оперативникам удалось установить личности подозреваемых и задержать их. Ими оказались двое 19-летних и один 20-летний парни. Их водворили в ИВС.

Следствие продолжается — милиция устанавливает причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.