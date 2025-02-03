В минувшие выходные по Кыргызстану прошел рейд «Бахус», во время которого автоинспекторы выявили 97 пьяных водителей. Об этом 24.kg сообщил глава пресс-службы ГУОБДД МВД Байказы Айтикул уулу.

Рейд длился с 31 января по 2 февраля.

В течение двух дней автоинспекторы составили 6 тысяч 922 протокола за грубые нарушения ПДД. Среди них — 97 пьяных водителей, 150 водителей наказали за управление автомобилем без необходимых документов, а 34 оштрафовали за автохулиганство.

В Бишкеке за время рейда выявили 1 тысячу 925 нарушений ПДД, сообщили 24.kg в пресс-службе УПСМ. Среди них:

— 54 водителя остановили за езду в нетрезвом виде;

— 16 оштрафовали за автохулиганство;

— 17 привлекли к ответственности за нанесение тонировки на передние боковые и лобовое стекла.

В ходе рейда на штрафстоянки в столице отправили 439 машин. Правоохранители отметили, что основной целью мероприятия было выявление водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.