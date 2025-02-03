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Происшествия

В Сокулукском районе тело пропавшей женщины нашли в колодце

В селе Тош-Булак Сокулукского района нашли тело пропавшей 40-летней женщины со следами насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области. 

По ее данным, 30 января в милицию обратилась 27-летняя К.Э. с просьбой помочь в поисках 40-летней сестры, которая 28 января примерно в 23.00 вышла из дома в селе Тош-Булак и пошла в баню. Домой она не вернулась. Баня находится на территории местной школы-интерната. На следующий день родственники обнаружили в доме вещи, которые женщина брала с собой в баню. 

31 января в колодце, который расположен в южной части школы, нашли тело пропавшей со следами насильственной смерти. Ее руки были перетянуты хомутами.

Правоохранители возбудили дело по статье «Убийство» УК КР. Оперативники установили личность подозреваемого в убийстве. Они задержали 41-летнего А.Н., которого водворили в ИВС.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318687/
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