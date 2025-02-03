В Сокулукском районе тело пропавшей женщины нашли в колодце

В селе Тош-Булак Сокулукского района нашли тело пропавшей 40-летней женщины со следами насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 30 января в милицию обратилась 27-летняя К.Э. с просьбой помочь в поисках 40-летней сестры, которая 28 января примерно в 23.00 вышла из дома в селе Тош-Булак и пошла в баню. Домой она не вернулась. Баня находится на территории местной школы-интерната. На следующий день родственники обнаружили в доме вещи, которые женщина брала с собой в баню.

31 января в колодце, который расположен в южной части школы, нашли тело пропавшей со следами насильственной смерти. Ее руки были перетянуты хомутами.

Правоохранители возбудили дело по статье «Убийство» УК КР. Оперативники установили личность подозреваемого в убийстве. Они задержали 41-летнего А.Н., которого водворили в ИВС.

Следствие продолжается.