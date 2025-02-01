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Происшествия

В Филадельфии потерпел крушение небольшой медицинский самолет

В Филадельфии потерпел крушение небольшой медицинский самолет. Борт компании Jet Rescue Air Ambulance выполнял медицинский рейс и летел из штата Пенсильвания в штат Миссури, сообщает телеканал Fox News.

По предварительным данным, через 30 секунд после взлета борт исчез с радаров на высоте около 487 метров. На борту были шесть человек — четыре члена экипажа, ребенок и сопровождающий, выживших нет.

Самолет упал в жилом секторе. Из-за его падения на северо-востоке Филадельфии возникла серия пожаров. Повреждены несколько домов и машин. О жертвах на земле не сообщалось.

На борту были кислородные баллоны, которые, как предполагает Fox News, могли привести к катастрофе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318608/
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