Взяли у знакомой миллион и обещали умножить его. В Бишкеке задержаны мошенницы

Оперативники задержали двух женщин, подозреваемых в совершении мошенничества, сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района столицы.

В милицию 17 января обратилась женщина, которая просила принять меры в отношении знакомой. По ее словам, женщина взяла у нее 1 миллион 80 тысяч сомов, обещая приумножить деньги, после скрылась и перестала выходить на связь. Возбуждено дело по статье «Мошенничество» УК КР. Оперативники УВД Свердловского района установили личности подозреваемых. Ими оказались 30-летняя Ж.А. и 25-летняя Ж.Э., которых водворили в ИВС ГУВД Бишкека.