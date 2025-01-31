В Таласской области нашли тело пастуха. Подозреваемый задержан

В Таласской области обнаружено тело 43-летнего пастуха. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе местного УВД.

21 января в милицию поступило сообщение о том, что недалеко от пастбища Кен-Кол найдено тело 43-летнего пастуха. На место выехали правоохранители, которые обнаружили на теле следы насильственной смерти. Возбуждено дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался житель Таласского района 42-летний К.Б., которого задержали и водворили в СИЗО.

Следствием установлено, что мужчины распивали спиртное, после чего между ними произошел конфликт. Тогда, 42-летний К.Б. ударил палкой по голове пастуха, от чего тот скончался на месте.