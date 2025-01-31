В Токмаке ликвидировали две нелегальные АЗС

В ходе рейда по выявлению нелегальных точек продажи горюче-смазочных материалов в городе Токмаке обнаружили и ликвидировали две незаконные АЗС. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, рейд проводила служба пожарного надзора по Чуйской и Таласской областям совместно с МЧС, Налоговой службой и региональным управлением по экологии и техническому надзору.

Две нелегальные точки продажи бензина и дизельного топлива обнаружили на улице Жантаева. С нарушителями провели разъяснительные беседы о недопустимости такой торговли, представляющей серьезную пожарную угрозу.

Сотрудники Налоговой службы составили акты рейдового налогового контроля и изъяли около 200 литров бензина. В отношении владельцев нелегальных АЗС примут административные меры.