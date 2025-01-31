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Происшествия

На Ошском рынке выявили подпольное казино. Организатор пытался дать взятку оперу

В Бишкеке задержан 33-летний мужчина за дачу взятки должностному лицу, сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

Задержанный хотел найти покровителей своему подпольному бизнесу.

В одном из подвальных помещений Ошского рынка столицы правоохранители нашли подпольное казино. Возбуждено дело по статье «Незаконная организация игорной деятельности» УК КР. Хозяин незаконного бизнеса позвонил одному из оперативников УВД Ленинского района и предложил 30 тысяч сомов ежемесячно, чтобы правоохранители не трогали его.

Мужчину задержали при даче взятки. Возбуждено еще одно дело по статье «Дача взятки» УК КР. Задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека 33-летний мужчина.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318513/
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