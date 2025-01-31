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Происшествия

В Узгене задержаны бывший депутат и организатор земельной мафии

Спецслужбы задержали бывшего депутата Баш-Добинского сельского округа Узгенского района и одного из организаторов земельной мафии. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР. 

Установлено, что с 2019 по 2021 год депутат Баш-Добинского сельского округа, войдя в предварительный сговор с местными чиновниками, намеренно подделал списки граждан, нуждающихся в земельных участках, подписал их задним числом, затем передал в архив, архитектуру и кадастр Узгенского района.

В результате по поддельным документам в 2021-м постановлением правительства трансформировано 22 гектара земли Узгенского района Ошской области из категории сельскохозяйственного назначения в категорию «земли населенных пунктов».

По подозрению в совершении преступления задержаны бывший депутат местного кенеша С.М.Т., бывший глава Баш-Добинского сельского округа У.Ы.Д., действующий юрист указанного сельского округа И.И.А., их пособник Н.М.М. и организатор земельной мафии А.Б.К. Всех водворили в СИЗО ГКНБ.

В ГКНБ отметили, что следственные мероприятия по установлению других причастных лиц продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318506/
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