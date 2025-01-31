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Опасную бактерию нашли в курице, которую ввозят в Кыргызстан из Казахстана

Опасную бактерию листерию нашли в курице, которую из Казахстана ввозят в Кыргызстан, Россию и Узбекистан. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Уточняется, что возбудителя листериоза нашли в продукции Макинской птицефабрики, которую ввозили из Казахстана через Алтай. Продавцов оповестили для изъятия продукции из оборота, за ней ввели усиленный лабораторный контроль. Пробы с партии охлажденного филе цыпленка-бройлера в январе взяли сотрудники управления ведомства по Алтайскому краю и Республике Алтай.

«Лабораторные исследования мяса птицы... показали наличие в продукции листерии (Listeria monocytogenes). Это первое выявленное нарушение в текущем году», — сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве также отметили, что в продукции этой птицефабрики неоднократно выявляли нарушения.

По данным Telegram-канала Mash, Макинская птицефабрика поставляет мясо в Россию, Кыргызстан и Узбекистан большими объемами.

Листерия — возбудитель опасного инфекционного заболевания листериоза, который поражает центральную нервную систему и репродуктивные органы. Инкубационный период — до 90 дней. Основной путь заражения — через пищу. Бактерия особенно опасна для беременных, новорожденных, пожилых, онкобольных и людей со слабым иммунитетом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318465/
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