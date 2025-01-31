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С начала войны в плену в Украине находится около 30 граждан Центральной Азии

С начала войны украинские военные взяли в плен около 30 граждан стран Центральной Азии. Об этом сообщила министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

«Информация о гражданстве военнопленных чаще устанавливается по их словам, поскольку документы, подтверждающие его, в большинстве случаев отсутствуют», — отмечается в ответе ведомства на запрос журналистов.

из архива
Фото из архива. Кыргызстанец Алишер Турсунов в 2024 году был захвачен в плен в Украине

В Минюсте также сообщили, что «военнопленные, находящиеся в участках и лагерях содержания, независимо от гражданства, имеют одинаковый правовой статус, закрепленный как в международных, так и в национальных нормативно-правовых актах».

«Гражданство военнопленного, в том числе двойное, никак не влияет на его правовой статус», — добавили в ведомстве.

Напомним, летом 2024 года стало известно, что Украина вернула по обмену кыргызстанца Алишера Турсунова, который воевал в составе российской армии. Он был в плену. Мужчину опознали родственники в КР. Сам он обращался к президенту Садыру Жапарову с просьбой о помощи.

Ранее радио «Азаттык» сообщило, что в войне в Украине погиб как минимум 51 уроженец Кыргызстана, из них 25 — граждане КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318459/
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