В Бишкеке Mercedes Sprinter насмерть сбил пешехода. Водитель скрылся с места ДТП

В Бишкеке сотрудники отдела розыска Патрульной службы милиции задержали подозреваемого в автонаезде на пешехода со смертельным исходом. Об этом 24.kg сообщил глава пресс-службы ГУОБДД МВД Байказы Айтикул уулу.

Автонаезд произошел сегодня, 30 января, примерно в 8.10 на улице Алыкулова. Пострадавший 46-летний К.Г. от полученных травм скончался на месте. Водитель скрылся с места ДТП.

Сотрудники отдела розыска Патрульной службы милиции задержали подозреваемого на пересечении улиц Масалиева и Шералиева. Им оказался 47-летний Ж.А., водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 211. Мужчина доставлен в следственную службу.