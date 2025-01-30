Задержан мужчина, который из США переправлял оружие в Россию через Кыргызстан

Спецслужбы пресекли устойчивый канал контрабанды оружия из США через Кыргызстан в Россию. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности.
Установлено, что в апреле 2022 года группа граждан Кыргызстана, России и США организовала международный канал контрабанды неучтенных пистолетов «Глок», CZ, SIG SAUER, штурмовых винтовок AR-15, SIG SAUER калибра 5,56 миллиметра, дробовиков «Беннели» и боеприпасов к ним.
С 2022-го всего переправили более 300 единиц оружия. Покупателями выступали в основном представители криминального мира. 23 января при получении очередной партии деталей оружия спецслужбы задержали С.М.М. Его водворили в СИЗО ГКНБ. Устанавливаются другие участники преступной группировки.