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Происшествия

Задержан мужчина, который из США переправлял оружие в Россию через Кыргызстан

Спецслужбы пресекли устойчивый канал контрабанды оружия из США через Кыргызстан в Россию. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности.  

Установлено, что в апреле 2022 года группа граждан Кыргызстана, России и США организовала международный канал контрабанды неучтенных пистолетов «Глок», CZ, SIG SAUER, штурмовых винтовок AR-15, SIG SAUER калибра 5,56 миллиметра, дробовиков «Беннели» и боеприпасов к ним. 

Гражданин КР С.М.М. и другие лица на территории США в интернет-магазинах производителей приобретали огнестрельное оружие, которое в тайниках под видом различной видеоаппаратуры и через почту переправляли в Кыргызскую Республику. Здесь из частей оружия собирали комплекты готового к применению огнестрельного оружия и переправляли в Россию для дальнейшего незаконного сбыта.

 

С 2022-го всего переправили более 300 единиц оружия. Покупателями выступали в основном представители криминального мира. 23 января при получении очередной партии деталей оружия спецслужбы задержали С.М.М. Его водворили в СИЗО ГКНБ. Устанавливаются другие участники преступной группировки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318440/
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