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Происшествия

В Швеции убит организатор акций сожжения Корана

Фото из интернета. Салван Момика

В пригороде Стокгольма застрелен иракский гражданин Салван Момика, известный своими акциями сожжения Корана в 2013 году. По данным шведских СМИ, убийство произошло накануне вынесения ему приговора по делу о разжигании ненависти.

Сообщается, что нападение произошло в момент, когда Салван Момика вел прямую трансляцию в TikTok. По делу задержаны пять человек, однако подробности пока не раскрываются.

Сегодня Момика должен был предстать перед судом, где ему предстояло заслушать приговор.

По сведениям СМИ, другой обвиняемый по этому делу Салван Наджем отреагировал на произошедшее словами: «Я следующий».

Салван Момика переехал в Швецию из Ирака в 2018 году. Летом 2023-го он несколько раз публично сжигал Коран, протестуя против ислама, что вызвало массовые протесты в Ираке и напряженность в отношениях между странами.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318433/
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