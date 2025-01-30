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Происшествия

Крушение самолета American Airlines в Вашингтоне. Что известно на данный момент

В Вашингтоне ночью 29 января произошло авиакрушение с участием пассажирского самолета и военного вертолета. Подробно ситуацию вокруг трагедии описала Meduza.

Вечером 29 января самолет CRJ700 авиакомпании American Airlines, выполнявший рейс из Учито (Канзас) в Вашингтон, столкнулся с армейским вертолетом на подлете к аэропорту имени Рональда Рейгана. После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. Аэропорт временно закрыт, его работа возобновится не раньше утра 31 января.

На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа, в вертолете — 3 военных. К настоящему моменту из воды подняли тела 18 погибших. По предварительной информации, выживших в катастрофе нет. На месте трагедии продолжают работать спасательные службы и полиция.

Федерация фигурного катания США подтвердила, что среди пассажиров самолета были спортсмены, но их имена пока не раскрываются. Между тем ТАСС и Sports.ru сообщают, что в числе пассажиров находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.


Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он знает о катастрофе и считает, что ее можно было предотвратить. Он пообещал держать ситуацию под контролем и сообщать новые подробности.

Если подтвердится информация о числе жертв, это происшествие может стать крупнейшей авиакатастрофой в США с 2009-го. Тогда в Нью-Йорке разбился самолет компании Colgan Air, в результате чего погибли 50 человек, включая 1 человека на земле.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318419/
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