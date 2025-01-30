В ОДКБ рассказали об итогах антинаркотической деятельности в 2024 году. По данным Telegram-канала организации, в прошлом году впервые в практике проведения операции «Канал» в международном координационном штабе по ее управлению были в очном формате представлены специалисты в области финансового мониторинга Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Фото из Telegram-канала ОДКБ

Активные фазы операции были проведены в июне и октябре. В результате скоординированных действий на территории государств — членов ОДКБ и Китая из незаконного оборота изъято 1 тонна 113 килограммов наркотических средств.

«В ходе операции на территории стран ОДКБ выявлено 1 тысяча 135 наркопреступлений, ликвидировано 3 подпольных нарколаборатории, задокументировано 11 фактов легализации наркодоходов, к административной ответственности привлечено 948 лиц, выявлено 660 интернет-сайтов, посредством которых осуществлялось распространение запрещенной информации о наркотиках, изъято 140 единиц огнестрельного оружия и 7 тысяч 885 единиц боеприпасов», — говорится в сообщении.

Подразделениями финансовых разведок проведен анализ поступившей из правоохранительных органов информации в отношении свыше 200 лиц и 250 человек, выявленных в инициативном порядке, на основании которого осуществлен мониторинг 27 тысяч финансовых операций на общую сумму 16,5 миллиарда рублей.

Во время второй фазы операции из незаконного оборота на территории государств ОДКБ и Китая изъято 1 тонна 84 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Выявлено 1 тысяча 255 наркопреступлений, из них: совершенных в групповых формах — 234, связанных с контрабандой — 39, ликвидировано 13 подпольных нарколабораторий. Задокументировано 2 факта легализации доходов от незаконного оборота наркотиков. Задержано 833 лица за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

На 2025 год спланированы операции «Канал — Горный форпост» (Кыргызская Республика) и «Канал — Западная Двина» (Республика Беларусь).