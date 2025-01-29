16:53
USD 87.45
EUR 91.18
RUB 0.90
Происшествия

Вымогала деньги у пациентов. Спецслужбы задержали врача онкоцентра в Бишкеке

Спецслужбы задержали врача Национального центра онкологии и гематологии за систематическое вымогательство денег у пациентов. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР. 

К руководству ГКНБ обращались граждане, которые жаловались на поборы со стороны врачей центра онкологии. По постановлению суда накануне, 28 января, в кабинете врача этого медучреждения 36-летней С.М.П. проведен обыск. Чекисты обнаружили там 119 тысяч сомов и $100, полученные от пациентов. Кроме того, видеонаблюдение за врачом дало ряд доказательств вымогательства и получения денег от пациентов. 

Установлено, что С.М.П. получала от пациентов от 2 тысяч до 22 тысяч сомов за проведенные операции и медицинские услуги, которые должны предоставляться онкобольным бесплатно. Врача водворили в СИЗО ГКНБ. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению данного преступления.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318298/
просмотров: 945
Версия для печати
Материалы по теме
Оперативники выступили в роли покупателей. В Таласе задержаны продавцы оружия
Еще один автоугон в Бишкеке. В Новопавловке злоумышленник врезался в забор
В Бишкеке пьяный мужчина угнал машину и врезался на ней в забор
Наркотики на 1,5 миллиона сомов изъяли у мужчины в Бишкеке
Взял $50 тысяч, чтобы поменять на сомы, и скрылся. В Бишкеке задержан мошенник
Вымогала деньги у предпринимателей. В Джалал-Абаде задержан еще один блогер
Пакистанцы по поддельным паспортам незаконно привозили в КР соотечественников
В Бишкеке мужчину избили и отобрали более 250 тысяч сомов. Грабитель задержан
Члена ОПГ по прозвищу Огуз задержали за призывы к массовым беспорядкам
Уничтожал улики и протаранил авто УПСМ. ГУВД о задержании Эрмека Эрматова
Популярные новости
Молодая кыргызстанка собирала пожертвования на&nbsp;миллионы сомов и&nbsp;купила себе BMW Молодая кыргызстанка собирала пожертвования на миллионы сомов и купила себе BMW
Взрыв в&nbsp;селе Кок-Жар: одна из&nbsp;пострадавших скончалась Взрыв в селе Кок-Жар: одна из пострадавших скончалась
Спецслужбы задержали мужчину, который спонсировал ОПГ и&nbsp;насиловал девушек Спецслужбы задержали мужчину, который спонсировал ОПГ и насиловал девушек
Пакистанцы по&nbsp;поддельным паспортам незаконно привозили в&nbsp;КР соотечественников Пакистанцы по поддельным паспортам незаконно привозили в КР соотечественников
Бизнес
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;бери максимум&nbsp;&mdash; новый номер + 30&nbsp;ГБ в&nbsp;подарок! Переходи на О! и бери максимум — новый номер + 30 ГБ в подарок!
Преимущества получения заработной платы в&nbsp;&laquo;Элдик Банке&raquo; Преимущества получения заработной платы в «Элдик Банке»
&laquo;Межбанковский процессинговый центр&raquo; отметил 20-летие и&nbsp;подвел итоги 2024 года «Межбанковский процессинговый центр» отметил 20-летие и подвел итоги 2024 года
Digital Kyrgyzstan, ключевое B2B-мероприятие, состоится 27&nbsp;февраля в&nbsp;Бишкеке Digital Kyrgyzstan, ключевое B2B-мероприятие, состоится 27 февраля в Бишкеке
29 января, среда
16:47
Для работы в Турции в сфере туризма есть вакансии для кыргызстанцев Для работы в Турции в сфере туризма есть вакансии для к...
16:34
Переходи на О! и бери максимум — новый номер + 30 ГБ в подарок!
16:21
Строительство дорожной развязки: две автозаправки демонтированы в городе Ош
16:05
Вымогала деньги у пациентов. Спецслужбы задержали врача онкоцентра в Бишкеке
16:01
Кандидатам в депутаты с инвалидностью снизят избирательный залог