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Происшествия

В Южной Корее за несколько минут до взлета загорелся самолет Air Busan

Самолет Air Busan, вылетавший из Кимхэ в Гонконг, загорелся 28 января около 22.00 за несколько минут до вылета.

На борту находились 176 человек, включая пассажиров и экипаж. Все спаслись, воспользовавшись аварийным трапом. Обошлось без серьезных жертв, за исключением семи человек, получивших легкие травмы. Сгорела почти половина самолета.

Yonhap/dpa/picture alliance
Фото Yonhap/dpa/picture alliance

Южнокорейский информационный канал YTN обнародовал эксклюзивные снимки с места происшествия. На фотографии видно, как из багажной полки идет дым.

YTN
Фото YTN
Свидетели утверждают, что огонь вспыхнул в задней части самолета из-за багажа пассажира, сидевшего между 20-30 рядами.

По словам одного из пассажиров, сидевших на местах 27 и 28 ряда, пожар начался в полке над 30-м рядом. Он отметил, что экипаж пытался потушить пламя, но не получилось.

Не исключается версия возгорания внешнего аккумулятора (power bank), так как сжатие или удары могут негативно воздействовать на литий-ионные приборы.

Представители авиакомпании Air Busan заявили, что обнародованное фото запечатлело только часть салона и нельзя делать поспешных выводов.

Комитет по расследованию авиационных и железнодорожных происшествий Минтранса Южной Кореи заявил, что предстоит анализ заявлений пассажиров и обстоятельств для определения точной причины пожара. Кроме того, планируется вскрыть черный ящик самолета, бортовой самописец и диктофон кабины.

В Южной Корее еще не успели оправиться от последствий другой трагедии. 29 декабря 2024 года разбился самолет Jeju Air, в результате погибли 179 человек. Во время приземления он съехал с посадочной полосы из-за неисправности шасси и, врезавшись в ограждение, загорелся. Тогда исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил семидневный траур в стране.

В апреле 2024 года на рейсе Asiana Airlines загорелся внешний аккумулятор в сумке на багажной полке. К счастью, экипаж успел поместить ее в огнеупорный контейнер и потушить пламя.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318243/
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