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Кыргызстанца попросили не жаловаться Путину, он просит подарить полиции веники

Мигрант из Кыргызстана Аваз Абдуллаев был задержан полицейскими в Свердловской области России. Его поместили в центр временного содержания иностранных граждан в помещении ИВС в Первоуральске. Он написал жалобу президенту Владимиру Путину, сообщают «Евпропейско-Азиатские новости» со ссылкой на президента Уральской ассоциации беженцев Людмилу Лукашеву.

«К иностранцу, который пожаловался на сайте президента, что у него не принимают заявление (указ от 30 декабря 2024 года за № 1126 о моратории на высылку мигрантов до 30 апреля 2025 года. — Прим. ред.), пришли в камеру и мягко попросили написать, что жалоб и заявлений у него нет. Никогда ничего подобного раньше не запрашивали. А иностранец уже несколько заявлений и жалоб написал», — сообщила Людмила Лукашева.

В своем обращении к Путину 32-летний кыргызстанец писал, что требует «немедленно освободить из ИВС, поскольку условия, которые здесь существуют, не соответствуют общепризнанным нормам длительного содержания».

После того как мигранта попросили дезавуировать жалобу, Аваз Абдуллаев написал благодарность сотрудникам полиции: «Жалоб на условия содержания в ЦВСИГ не имею. Кормят хорошо, выпускают на прогулки, передают посылки. Но я понимаю, что бюджет РФ очень беден, поэтому прошу в знак благодарности сотрудникам ЦВСИГ подарить набор уборочного инвентаря: туалетные ершики, веники, совочки, чистящее средство, пластмассовые тазики для стирки белья».

При этом кыргызстанец настаивает, что его задержали незаконно, поскольку он не является нелегалом. Наоборот, он, с его слов, имеет в собственности квартиру, где официально прописан.

«Суд в отношении этого гражданина вынес решение: штраф 2 тысячи рублей и выдворение с территории РФ за незаконное нахождение с запретом на въезд в Россию в течение пяти лет. У мужчины был расторгнут трудовой договор, и он не прошел дактилоскопию», — сказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318101/
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