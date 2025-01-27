Январские события 2022 года. В Казахстане огласили приговор Дикому Арману

В Казахстане огласили приговор участникам январских беспорядков 2022-го.

Криминальный авторитет Арман Джумагельдиев (Дикий Арман) осужден на 20 лет лишения свободы. Ему также запрещено заниматься общественно-политической деятельностью.

Экс-глава департамента Комитета национальной безопасности Руслан Искаков приговорен к 15,5 года лишения свободы.

Бывший депутат парламента Кайрат Кудайберген получил восемь лет лишения свободы.

Фото из архива. В Казахстане огласили приговор участникам январских беспорядков 2022 года

Всего по делу обвиняемыми проходили более 40 человек. Им инкриминировали незаконное лишение свободы, организацию массовых беспорядков и участие в них, хищения и незаконное хранение оружия.

Ранее сообщалось, что в ходе январских беспорядков в РК пострадали примерно 3,5 тысячи военных и сотрудников силовых ведомств.

Напомним, во время январских событий в Казахстане Дикий Арман обвинил кыргызстанцев в мародерстве в Алматы, сказав, что они грабят магазины.

7 января Арман Джумагельдиев и шесть членов ОПГ задержаны во время спецоперации ДП Алматы. У преступников изъяты четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль. При задержании они оказывали сопротивление.

Массовые протесты в РК начались 2 января 2022-го. Жители Жанаозена и Актау в Мангистауской области выступили против повышения цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие регионы.

Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике чрезвычайное положение, отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. По его просьбе страны ОДКБ направили в Казахстан миротворческие подразделения. От Кыргызстана туда отправили спецназ «Скорпион».