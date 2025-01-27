Взял $50 тысяч, чтобы поменять на сомы, и скрылся. В Бишкеке задержан мошенник

Правоохранители задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

В милицию обратился мужчина с просьбой принять меры в отношении малознакомого человека по имени Н. По словам заявителя, 18 января мужчина взял у него $50 тысяч и обещал поменять на сомы, после чего скрылся и перестал выходить на связь.

Возбуждено дело по статье «Мошенничество» УК КР.

Правоохранители вышли на след подозреваемого и задержали его. Им оказался 37-летний И.Н., которого водворили в СИЗО. Следствие продолжается.