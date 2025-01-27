Пакистанцы по поддельным паспортам незаконно привозили в КР соотечественников

Правоохранители задержали граждан Пакистана, которые организовали устойчивый канал по незаконному ввозу иностранцев в Кыргызстан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.







В милицию поступила информация о том, что граждане Пакистана занимаются изготовлением поддельных паспортов Кыргызской Республики и по ним ввозят в страну мигрантов. Возбуждено дело по статье «Организация незаконной миграции, незаконный ввоз (вывоз) мигрантов» УК КР. Установлены подозреваемые — 39-летний С.М., 34-летний М.Т. и 30-летний М.А., которых задержали и водворили в СИЗО.

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Установлено, что пакистанцы изготавливали поддельные паспорта за $2 тысячи для своих соотечественников, привозили их в нашу республику, после принуждали к работе, отбирая все заработанные деньги. Также выявлены 12 граждан Пакистана и 1 гражданин Непала, у которых истек срок действия визы. Их оштрафовали на 71 тысячу 500 сомов.

Следствие продолжается.