В Кочкоре грабители избили мужчин и вынесли из дома сейф с 500 тысячами сомов

В Кочкорском районе грабители избили мужчин и вынесли из дома сейф с 500 тысячами сомов.

Как сообщает пресс-служба МВД, ранее в УВД Кочкорского района Нарынской области с письменным заявлением обратилась гражданка Б.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 7 января глубокой ночью в масках и перчатках, проникнув в дом, нанесли телесные повреждения С.Ч. и Ж.А. Они завладели металлическим сейфом с денежными средствами в размере 500 тысяч сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении. Пострадавшие были госпитализированы.

Фото пресс-службы МВД

Возбуждено уголовное дело по статье 207 (разбой) УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий оперативники по подозрению в совершении преступления установили и задержали К.У., 1982 года рождения, уроженца Нарынской области. Он водворен в изолятор временного содержания.

При обыске у злоумышленника изъяты вещественные доказательства. Следствие по уголовному делу продолжается.