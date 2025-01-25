Молодая кыргызстанка собирала пожертвования на миллионы сомов и купила себе BMW

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД задержали кыргызстанку, которая, выдавая себя за нуждающуюся в помощи, собрала для своих нужд миллионы сомов.

Фото ГУУР МВД. Милиция задержала кыргызстанку, которая, выдавая себя за нуждающуюся в помощи, собрала для своих нужд миллионы сомов

Уточняется, что подозреваемая в мошенничестве «в основном орудовала в южных областях республики».

Представляясь то родственником, то волонтером, она убеждала дать ей деньги якобы для помощи тяжело больным детям. Женщина играла на эмоциях и чувствах людей, используя для обмана различные схемы.

Оперативники провели мониторинг социальных сетей и выявили рекламные обращения с призывом к благотворительности.

В размещенных постах неизвестные призывали к пожертвованию для сбора средств на лечение больных людей. При проверке информации установлено, что некие лица ведут сбор пожертвований и принимают деньги от желающих помочь 50-летнему больному мужчине. Но, как выяснилось, он умер еще в марте 2024 года.

Также установлено, что номера электронных кошельков постоянно меняются, а занимающиеся сбором денежных средств используют в социальных сетях видео семьи жителя Иссык-Кульской области. Этот ролик с просьбой о помощи на лечение ребенка ранее публиковали, но теперь указывали контактные данные других лиц.

Возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

В ходе следствия установлена девушка, осуществлявшая противоправную деятельность.

«Призывая граждан делать пожертвования, она занималась сбором средств якобы на лечение больных детей. Более того, чтобы отвести подозрения от себя, оформляла банковские карты на лиц с ограниченными возможностями здоровья, которых находила через социальные сети. Обещая им помощь, брала их полные анкетные данные. Войдя в доверие, кыргызстанка осуществляла негласный скрин биометрических сведений, которые в последующем использовала для открытия банковского счета онлайн на их имя», — говорится в сообщении.

Также выяснилось, что электронные кошельки были зарегистрированы на инвалидов, но привязаны к ее номеру. Только за ноябрь-декабрь прошлого года на них поступило более 2 миллионов 500 тысяч сомов.

Подозреваемая М.М., 2000 года рождения, недавно приобрела себе автомашину стоимостью более $30 тысяч, хотя при этом нигде официально не работает.

После задержания ее доставили в Бишкек и передали в следственные органы для расследования. Задержанная водворена в ИВС. 19 января решением Первомайского районного суда ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В МВД напоминают, что оказывать помощь нуждающимся можно и нужно. Однако необходимо обращать внимание на документы и посты в социальных сетях. Надо иметь в виду, что перечисляемые на личную карту средства просто-напросто могут не дойти до адресата. Узнать злоумышленников можно по обычным мошенническим признакам, в том числе по нежеланию идти на контакт и давать разъяснения, отсутствию детальных отчетов, непрозрачности информации.

В ГУУР МВД отмечают, что большая часть фактов мошенничества в сфере благотворительности происходит при частных сборах, за пределами благотворительных организаций.