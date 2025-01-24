В Кочкорском районном управлении водного хозяйства чиновники внесли ложные сведения в ведомости и присвоили 1,5 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Прокуратура Нарынской области установила, что сотрудники вышеуказанного управления, злоупотребляя служебным положением, вопреки интересам службы вносили ложные сведения в расчетные ведомости для выплат заработных плат. В результате они присвоили себе 1 миллион 559 тысяч 221 сом.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса «Злоупотребление должностным положением» и дело передано в СУ ОВД Нарынской области для проведения расследования.